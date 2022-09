Aborto, Fdi rilancia la legge sulla sepoltura dei feti senza consenso (Di venerdì 2 settembre 2022) Fratelli d’Italia rilancia la proposta di legge sulla sepoltura dei feti anche senza il consenso della madre e il Pd va all’attacco. A riproporre il tema è il senatore Luca De Carlo, che a Tpi, annuncia l’intenzione di... Leggi su today (Di venerdì 2 settembre 2022) Fratelli d’Italiala proposta dideiancheildella madre e il Pd va all’attacco. A riproporre il tema è il senatore Luca De Carlo, che a Tpi, annuncia l’intenzione di...

lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - pdnetwork : Il “Laboratorio Marche” di FdI ci racconta il Paese che vuole la Meloni: contro l'aborto e il gay pride, per una so… - LaVeritaWeb : «Repubblica» e Chiara Ferragni temono il «modello Marche». Ma nella Regione governata da Fdi l’aborto non è stato n… - CIsmaele : RT @ceciliadelia: Sanno che non possono abrogare la #194 si accaniscono contro le donne. È un’ossessione, FDI promette la sepoltura dei fet… - serraangela1 : RT @ceciliadelia: Sanno che non possono abrogare la #194 si accaniscono contro le donne. È un’ossessione, FDI promette la sepoltura dei fet… -

No, il femminismo non può essere di destra perché non può limitare i diritti delle donne ... le idee di FdI in materia di diritti e donne sono piuttosto confuse. Il 25 agosto a su La 7, Eugenia Roccella ha dichiarato di essere femminista e contraria all'aborto e, incalzata da Laura Boldrini,... TikTok! Chi è Berlusconi e Renzi. Bestiario elettorale on - line Dimostra tutto il disprezzo di Fdi per le donne, la loro libertà e il principio di ... Verissimo: si tratta dell'ennesimo attacco al diritto all'aborto di questa peggiore destra di sempre. Però c'è un ... Fratelli d’Italia ha reso impossibile l’aborto nelle Marche Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta verifichi ... Ucraina: consegniamo a Cartabia migliaia d firme per l’appello “Putin all’Aja” “La sepoltura dei feti senza il consenso della donna è una pratica illegale e in violazione della privacy. Davvero inaudito che Fratelli d’Italia la voglia riproporre”, così in una nota… Leggi tutto ... ... le idee diin materia di diritti e donne sono piuttosto confuse. Il 25 agosto a su La 7, Eugenia Roccella ha dichiarato di essere femminista e contraria all'e, incalzata da Laura Boldrini,...Dimostra tutto il disprezzo diper le donne, la loro libertà e il principio di ... Verissimo: si tratta dell'ennesimo attacco al diritto all'di questa peggiore destra di sempre. Però c'è un ...Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta verifichi ...“La sepoltura dei feti senza il consenso della donna è una pratica illegale e in violazione della privacy. Davvero inaudito che Fratelli d’Italia la voglia riproporre”, così in una nota… Leggi tutto ...