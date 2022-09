aiace2251 : @gigi52335676 La Meloni se fosse capace di un esame di realtà si dimetterebbe subito da ogni suo incarico. - GMagaglio : RT @MeetingRimini: In Italia serve un sistema serissimo di borse di studio, serve tutelare scuole paritarie e sussidiarietà, penso che serv… - FrancescoBube : Gente che si lamenta della presenza di meloni, berlusconi o altri politici su tiktok… fatevi un esame di coscienza… - argolucio : @PBerizzi Berizzi, fatti un esame di coscienza. Se leggessi il programma della Meloni, troveresti obiettivi sensati… - sadclown0_2 : RT @fantasmanto: guardate la gente che rendete famosa, io un esame di coscienza me lo farei. però attenzione eh guai a chi vota Meloni il 2… -

L'HuffPost

"A un certo punto mi sento chiamare: era la presidente della commissione d'che, vistomi ... Dicano il Salvini e la, meglio ancora i navigati fascistoni di lungo corso come La Russa, di non ...fa a pezzi l'Ue: "Gas Pensava a come cucinare gli insetti" Escluso, a dispetto di quanto ... non si raggiungerebbero i circa 10 miliardi necessari per le misure in. Si dovrebbe dunque ... A Meloni l'esame del sangue lo fanno gli imprenditori (di G. Colombo) Elezioni politiche 2022 - Non più solo «Dio, patria e famiglia» - «il più bel manifesto d’amore» a detta di Giorgia Meloni - ma anche ...Monitoraggio Izi dei temi affrontati su Twitter e Facebook in vista del voto del 25 settembre. Boom per la campagna dem "Scegli" ...