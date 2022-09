A caccia dei giovanissimi: la politica sbarca su TikTok. Ma Salvini è il numero uno (Di venerdì 2 settembre 2022) caccia a Matteo Salvini. In piena campagna elettorale, i leader dei partiti sbarcano su Tik Tok, il social network più amato dai giovanissimi e dai diciottenni che per la prima volta voteranno per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tik Tok è diventato una vera e propria riserva di caccia del segretario della Lega, che ha numeri impressionanti: una media di 100mila visualizzazioni durante le dirette di mezzanotte che sono ormai una consuetudine, circa 3mila follower guadagnati durante ogni singolo live, più di 10mila utenti connessi contemporaneamente, 450mila like, più di 300 dollari raccolti «in regalo» e che andranno in beneficenza. Salvini su Tik Tok ha 540mila seguaci: primo posto assoluto tra i politici. Alcuni video, come quello in cui Salvini ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022)a Matteo. In piena campagna elettorale, i leader dei partitino su Tik Tok, il social network più amato daie dai diciottenni che per la prima volta voteranno per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tik Tok è diventato una vera e propria riserva didel segretario della Lega, che ha numeri impressionanti: una media di 100mila visualizzazioni durante le dirette di mezzanotte che sono ormai una consuetudine, circa 3mila follower guadagnati durante ogni singolo live, più di 10mila utenti connessi contemporaneamente, 450mila like, più di 300 dollari raccolti «in regalo» e che andranno in beneficenza.su Tik Tok ha 540mila seguaci: primo posto assoluto tra i politici. Alcuni video, come quello in cui...

