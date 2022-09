A Buenos Aires l'arresto dell'uomo che ha tentato di sparare a Cristina Kirchner (Di venerdì 2 settembre 2022) La tv pubblica argentina ha diffuso in esclusiva un video in cui si vede, fra la folla che saluta Kirchner all'esterno della sua residenza nel quartiere della Recoleta di Buenos Aires, il braccio teso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) La tv pubblica argentina ha diffuso in esclusiva un video in cui si vede, fra la folla che salutaall'esternoa sua residenza nel quartierea Recoleta di, il braccio teso ...

teatrolafenice : «Per non vedere non è obbligatorio essere ciechi o chiudere gli occhi». Nasceva oggi a Buenos Aires Jorge Borges, s… - teatrolafenice : Oggi apriamo con un Tango di Piazzolla che amava tanto. Se non lo conoscete, rimediate subito perché la sua è una b… - firefear67 : RT @perchetendenza: 'Cristina Kirchner': Perché nella notte un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina mentre salutava la… - marika_donne : RT @EquipoItalia: Ieri sera Lali e il suo team si sono esibiti sulle note di “Como Tú” ?? Inoltre Lali ha detto che nei prossimi giorni sco… - fabiofabioyes : RT @FrancoScarsell2: +++ARGENTINA+++ Attentato fallito contro la vicepresidente Cristina Kirchner.Un uomo,un brasiliano,è stato arrestato a… -

A Buenos Aires l'arresto dell'uomo che ha tentato di sparare a Cristina Kirchner La tv pubblica argentina ha diffuso in esclusiva un video in cui si vede, fra la folla che saluta Kirchner all'esterno della sua residenza nel quartiere della Recoleta di Buenos Aires, il braccio teso di un individuo che impugna una pistola che poi punta a pochi centimetri dalla testa della donna. L'uomo e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato bloccato dalla ... Attentato fallito alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner Attentato fallito contro la vicepresidente argentina Cristina Kirchner. Un uomo le ha puntato una pistola alla testa mentre scendeva dall'auto davanti alla sua abitazione a Buenos Aires, ma il colpo non è partito. L'uomo è stato arrestato. L'attentato è stato ripreso in un video di TN Argentina in cui si vede una persona che punta un'arma contro la vicepresidente da ... Agenzia ANSA Argentina, pistola contro la vicepresidente Cristina Fernandez: aggressore arrestato Argentina: un uomo ha puntato la pistola contro la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Arrestato dalla polizia. Attentato a Cristina Fernandez de Kirchner, una pistola puntata sul "quilombo" argentino Il tentativo di omicidio della vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner nel pieno caos politico dopo la richiesta di 12 anni di carcere a suo carico per ... La tv pubblica argentina ha diffuso in esclusiva un video in cui si vede, fra la folla che saluta Kirchner all'esterno della sua residenza nel quartiere della Recoleta di, il braccio teso di un individuo che impugna una pistola che poi punta a pochi centimetri dalla testa della donna. L'uomo e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato bloccato dalla ...Attentato fallito contro la vicepresidente argentina Cristina Kirchner. Un uomo le ha puntato una pistola alla testa mentre scendeva dall'auto davanti alla sua abitazione a, ma il colpo non è partito. L'uomo è stato arrestato. L'attentato è stato ripreso in un video di TN Argentina in cui si vede una persona che punta un'arma contro la vicepresidente da ... A Buenos Aires l'arresto dell'uomo che ha tentato di sparare a Cristina Kirchner - Mondo Argentina: un uomo ha puntato la pistola contro la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Arrestato dalla polizia.Il tentativo di omicidio della vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner nel pieno caos politico dopo la richiesta di 12 anni di carcere a suo carico per ...