60.000 posti di lavoro creati in Italia da Pmi che vendono su Amazon.it (Di venerdì 2 settembre 2022) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Sono più di 20.000 le realtà Italiane che hanno scelto di utilizzare il negozio online di Amazon nel 2021 e, ad oggi, hanno creato in totale circa 60.000 posti di lavoro in Italia. E' quanto emerge dai risultati del Report 2022 sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) Italiane che vendono su Amazon.it.Inoltre, nel 2021, più della metà delle PMI che vendono su Amazon ha esportato i propri prodotti registrando vendite all'estero per circa 800 milioni di euro, intorno al 25% in più rispetto all'anno precedente: di questi, più di 60 milioni di euro sono stati registrati al di fuori dell'Unione Europea."Sono numeri – si legge in una nota – che confermano il contributo di Amazon nel ...

