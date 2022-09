Zelensky sente per la prima volta il premier israeliano Lapid e chiede sanzioni contro la Russia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ora Tel Aviv potrebbe essere un po' più vicina a Kiev e meno a Mosca. Ma non è detto. Il presidente ucraino Volodymyrha parlato per laal telefono con ilYair ...

Ora Tel Aviv potrebbe essere un po' più vicina a Kiev e meno a Mosca. Ma non è detto. Il presidente ucraino Volodymyrha parlato per la prima volta al telefono con il premier israeliano Yair Lapid e gli ha fatto presente di aspettarsi "l'adesione" dello Stato ebraico "alle sanzioni contro la Russia" e "la ...... grazie alle posizioni di Poroshenko e, e invece hanno appoggiato la guerra sul proprio ... In un quadro così agitato siparlare di tutto tranne che di sedersi ad un tavolo con Putin. ... Ucraina, Zelensky sente Lapid: "Conto sull'adesione di Israele sulle sanzioni a Mosca" Israele ha sempre cercato di mantenersi equidistante viste le folte comunità ebraiche in Ucraina e Russia. Ma ora è più vicino a Zalensky ...Cerimonia di apertura per la Mostra del Cinema di Venezia. A prendere la scena è stato un videomessaggio del presidente ucraino Zelensky.