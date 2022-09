Zelensky, obiettivo è smilitarizzare la centrale di Zaporizhzhia (Di giovedì 1 settembre 2022) "La cosa principale che dovrebbe accadere è la smilitarizzazione del territorio della stazione. Questo è l'obiettivo degli sforzi ucraini e internazionali": è l'auspicio del presidente ucraino, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) "La cosa principale che dovrebbe accadere è la smilitarizzazione del territorio della stazione. Questo è l'degli sforzi ucraini e internazionali": è l'auspicio del presidente ucraino, ...

robang74 : @freeworld_4 @GlobalWar9 In Russia non avrebbero mai accettato uno come Zelensky perché non gli manca solo il curri… - mcc43_ : 'Un alto consigliere di Zelensky ha detto agli #ucraini di non aspettarsi rapidi risultati, dalla tanto attesa cont… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Erdogan ha dichiarato che un suo obiettivo è organizzare un incontro tra #Putin e #Zelensky in #Turchia. Crede che l'in… - Valerio_Brinato : RT @valy_s: #Zelensky ieri l’ha detto chiaramente: l’obiettivo non è la pace né una soluzione diplomatica. Ma solo la totale VITTORIA sulla… - JimBlake115 : @Ockhamsrazorn5 @GeopoliticalCen Pensi che sono politicizzato e faccio tifo per Putin e la Russia? Non mi piace né… -