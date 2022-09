Zaporizhzhia | Aiea | «Violata integrità della centrale» Kiev | «Sicurezza della missione non è garantita»

(Di giovedì 1 settembre 2022) «L'fisica» di«è stata ripetutamente. È una cosa che non può continuare ad...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - Agenzia_Ansa : La missione dell'Aiea arrivata nella città di Zaporizhzhia. Il più grande impianto nucleare d'Europa nelle mani del… - UKRinIT : In violazione dei suoi impegni,l'esercito????sta bombardando pesantemente il corridoio attraverso il quale la mission… - ariolele : RT @Alexme22Alex: La missione dell'Aiea rivelerà tutte le tracce lasciate dai bombardamenti ucraini. Ha affermato il ministro degli Esteri… - 67_slav : RT @nelloscavo: #AIEA bussa alle porte di #ZaporizhzhiaNPP. I filorussi: «Avete solo un giorno».. Si tratta per avere più tempo. Gli ingegn… -

Una squadra di una decina di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica () rimarra' nella centrale ucraina di: lo hanno reso noto fonti governative locali, senza fornire ulteriori dettagli. Il direttore generale dell', Rafael Grossi, ha gia' lasciato l'...... è l'auspicio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale nel giorno della missionenella centrale di. "Ci auguriamo che la missione tragga ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Lapresse) La delegazione dell’Aiea è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo il via libera delle forze ucraine a un check point. La città di Energodar che ospita l’impianto è sotto ...