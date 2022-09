News24_it : Yellen, ottimista su price cap al petrolio della Russia - iconanews : Yellen, ottimista su price cap al petrolio della Russia -

Agenzia ANSA

La segretaria al Tesoro Usa, Janet, si è detta "" sulla possibilità di un accordo per fissare un limite di prezzo alle esportazioni di petrolio dalla Russia. "Sono davverosui progressi sostanziali che sono ...Il segretario al Tesoro Usa, Janet, si è dettosul raggiungimento di un accordo in sede di G7 per un price cap sul petrolio russo: "Senza un limite di prezzo, affrontiamo la minaccia ... Yellen, ottimista su price cap al petrolio della Russia - Europa La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, si è detta "ottimista" sulla possibilità di un accordo per fissare un limite di prezzo alle esportazioni di petrolio dalla Russia. (ANSA) ...Si intensificano le scommesse per una nuova stretta vigorosa da parte della Fed (0,75 punti base). E il due anni americano vola al picco dal 2007. Crolla ...