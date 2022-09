Wanna Marchi compie 80 anni: niente festa, ma Netflix le dedica una serie tv (video) (Di giovedì 1 settembre 2022) Un libro e una serie Netflix. Wanna Marchi, regina delle televendite, si appresta a festeggiare 80 anni e a ‘riprendersi’ la scena. Scontata la sua condanna per truffa e bancarotta, la teleimbonitrice più famosa d’Italia spegnerà le candeline con accanto la figlia Stefania Nobile con cui ha diviso la vita e il carcere. Domani, 2 settembre, non ci sarà nessuna festa in grande stile ma un compleanno intimo, a pochi giorni dalla perdita del secondo marito Francesco Campana che è le rimasta accanto per 35 anni. Wanna Marchi e il suo immancabile “D’accordo?” Una semplice cena in famiglia, lontano da riflettori e polemiche che probabilmente non mancheranno con le rivelazioni contenute nella biografia e nella docu-serie di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Un libro e una, regina delle televendite, si appresta a festeggiare 80e a ‘riprendersi’ la scena. Scontata la sua condanna per truffa e bancarotta, la teleimbonitrice più famosa d’Italia spegnerà le candeline con accanto la figlia Stefania Nobile con cui ha diviso la vita e il carcere. Domani, 2 settembre, non ci sarà nessunain grande stile ma un compleanno intimo, a pochi giorni dalla perdita del secondo marito Francesco Campana che è le rimasta accanto per 35e il suo immancabile “D’accordo?” Una semplice cena in famiglia, lontano da riflettori e polemiche che probabilmente non mancheranno con le rivelazioni contenute nella biografia e nella docu-di ...

