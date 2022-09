Vuelta a España 2022, Richard Carapaz: “Gli obiettivi iniziali erano altri ma sono contento di aver ritrovato queste sensazioni” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il riscatto del campione. Questo potrebbe essere il titolo di un racconto che narra la dodicesima tappa della Vuelta a España 2022 di Richard Carapaz. L’ecuadoriano è riuscito a trovare il guizzo giusto per centrare una prestigiosa vittoria in una corsa che per ora l’aveva dipinto come il grande deluso. L’oro di Tokyo era evidentemente soddisfatto a fine tappa, quando Eurosport ha raccolto le sue impressioni: “In questo momento sono molto felice. La verità è che siamo venuti qui con un altro obiettivo ma le circostanze non sono state favorevoli e allora ci siamo concentrati sul vincere una tappa”. Il vincitore del Giro 2019, alla EF dalla prossima stagione, ha poi analizzato il suo attacco vincente: “Andavamo molto forte in salita e io ho solo aspettato l’ultimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Il riscatto del campione. Questo potrebbe essere il titolo di un racconto che narra la dodicesima tappa delladi. L’ecuadoriano è riuscito a trovare il guizzo giusto per centrare una prestigiosa vittoria in una corsa che per ora l’aveva dipinto come il grande deluso. L’oro di Tokyo era evidentemente soddisfatto a fine tappa, quando Eurosport ha raccolto le sue impressioni: “In questo momentomolto felice. La verità è che siamo venuti qui con un altro obiettivo ma le circostanze nonstate favorevoli e allora ci siamo concentrati sul vincere una tappa”. Il vincitore del Giro 2019, alla EF dalla prossima stagione, ha poi analizzato il suo attacco vincente: “Andavamo molto forte in salita e io ho solo aspettato l’ultimo ...

