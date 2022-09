Vuelta 2022, dodicesima tappa Salobrena-Penas Blancas oggi in tv: orari e diretta streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) oggi la Vuelta di Spagna 2022 continua con la dodicesima tappa, da Salabrena a Penas Blancas dopo 192,7 chilometri. Una frazione che si sviluppa nella regione di Malaga, con un arrivo in salita che riaccenderà ancora una volta la corsa alla maglia rossa e al podio. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale senza perdere assolutamente nulla. PERCORSO dodicesima tappa Vuelta Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza della dodicesima tappa è fissata per le ore 12:35 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:15 e le ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022)ladi Spagnacontinua con la, da Salabrena adopo 192,7 chilometri. Una frazione che si sviluppa nella regione di Malaga, con un arrivo in salita che riaccenderà ancora una volta la corsa alla maglia rossa e al podio. Di seguito tutte le informazioni per seguire lain tempo reale senza perdere assolutamente nulla. PERCORSO: CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– La partenza dellaè fissata per le ore 12:35 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:15 e le ...

