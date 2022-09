Volley | Mondiali maschili 2022 | l’Italia prepara la sfida a Cuba | in palio i quarti di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sale l’attesa per Italia-, ottavo dideidimaschile in programma sabato sera alle ore 21:15 a Lubiana. Gli Azzurri del ct De Giorgi hanno chiuso il girone eliminatorio con una convincente vittoria sulla Cina e ora dovranno giocarsi la primada dentro o fuori contro ini in un match che richiama tanti grandi classici degli anni ’90. Su tutti ovviamente balza alla memoria ladel Mondiale 1990, quando al Maracanazinhovinse 3-1 conquistando il suo primo titolo iridato. Interessante notare come tanti giocatori di quella partita oggi siano al Mondiale con diverse vesti: De Giorgi è il ct azzurro, Giani quello della Francia, mentre Zorzi e Lucchetta commentano su due diverse ...