Volley, Mondiali maschili 2022: dominio Italia nella pool E, demolita la Cina (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto estremamente facile per l’Italia nel suo terzo ed ultimo appuntamento della fase a gironi dei Mondiali maschili 2022 di Volley. La squadra di De Giorgi ha battuto la Cina in tre set (25-14, 25-10, 25-14). Molto bene soprattutto l’atteggiamento della nostra Nazionale, che già era qualificata per gli ottavi di finale. Michieletto e compagni, invece, non hanno fatto sconti a degli avversari molto inferiori ai nostri in ogni reparto del campo. A questo punto gli Azzurri chiudono a punteggio pieno la pool E e saranno una delle squadre da battere nella prossima fase della competizione. Adesso due giorni di riposo in attesa della sfida contro Cuba (quattordicesima) nella prima partita della fase ad eliminazione diretta. RIVIVI LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto estremamente facile per l’nel suo terzo ed ultimo appuntamento della fase a gironi deidi. La squadra di De Giorgi ha battuto lain tre set (25-14, 25-10, 25-14). Molto bene soprattutto l’atteggiamento della nostra Nazionale, che già era qualificata per gli ottavi di finale. Michieletto e compagni, invece, non hanno fatto sconti a degli avversari molto inferiori ai nostri in ogni reparto del campo. A questo punto gli Azzurri chiudono a punteggio pieno laE e saranno una delle squadre da battereprossima fase della competizione. Adesso due giorni di riposo in attesa della sfida contro Cuba (quattordicesima)prima partita della fase ad eliminazione diretta. RIVIVI LA ...

