Volley femminile, l’Italia sfiderà l’Olanda in semifinale agli Europei Under 19. Grecia ko, prime nel girone (Di giovedì 1 settembre 2022) l’Italia si lancia con grande convinzione verso le semifinali degli Europei Under 19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del primo posto nella Pool I e della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma hanno voluto chiudere al meglio la fase a gironi e hanno travolto la Grecia con un perentorio 3-0 (25-16; 25-18; 25-19). Le ragazze di coach Marco Mencarelli torneranno in campo sabato 3 settembre (orario da definire) per fronteggiare l’Olanda, seconda nell’altro raggruppamento dopo aver perso lo scontro diretto con la Serbia, che invece incrocerà la Polonia. l’Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell’atto conclusivo dopo il trionfo del 2018. A Skopje (Macedonia del Nord) si sono messe in evidenza la schiacciatrice ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022)si lancia con grande convinzione verso le semifinali degli19 di. Le azzurre erano già certe del primo posto nella Pool I e della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma hanno voluto chiudere al meglio la fase a gironi e hanno travolto lacon un perentorio 3-0 (25-16; 25-18; 25-19). Le ragazze di coach Marco Mencarelli torneranno in campo sabato 3 settembre (orario da definire) per fronteggiare, seconda nell’altro raggruppamento dopo aver perso lo scontro diretto con la Serbia, che invece incrocerà la Polonia.ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell’atto conclusivo dopo il trionfo del 2018. A Skopje (Macedonia del Nord) si sono messe in evidenza la schiacciatrice ...

thevolleynews : C femminile: la palleggiatrice Lucrezia Licata al Volley Terracina - Venutigi : Ci verrò a Settembre con la mia squadra di Volley femminile di A2 per giocare contro Soverato. ?? - newsfresche : PALLAVOLO Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 19: Macedonia travolta, ora Serbia o Olanda - zazoomblog : Volley femminile Italia in semifinale agli Europei Under 19: Macedonia travolta ora Serbia o Olanda - #Volley… - venti4ore : Novara – Firenze | Highlights | Quarti di Finale Coppa Italia | Lega Volley Femminile 2021/22 -