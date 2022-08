Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 19: Macedonia travolta, ora Serbia o Olanda (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Italia ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei Under 19 di Volley femminile. Le azzurre hanno travolto la modestissima Macedonia del Nord con un perentorio 3-0 (25-13; 25-7; 25-14) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool I, visto che la Polonia è distaccata di un successo e quattro punti quando manca soltanto l’ultima partita al termine della fase a gironi (la nostra Nazionale incrocerà l’abbordabile Grecia giovedì 1° settembre alle ore 18.00). Le ragazze di coach Marco Mencarelli si sono così qualificate alle semifinali e sono già certe che sabato affronteranno la perdente dello scontro diretto tra Serbia e Olanda, che domani si contenderanno il primato nella Pool II. C’è stato qualche cambio ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ha infilato la quarta vittoria consecutiva19 di. Le azzurre hanno travolto la modestissimadel Nord con un perentorio 3-0 (25-13; 25-7; 25-14) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool I, visto che la Polonia è distaccata di un successo e quattro punti quando manca soltanto l’ultima partita al termine della fase a gironi (la nostra Nazionale incrocerà l’abbordabile Grecia giovedì 1° settembre alle ore 18.00). Le ragazze di coach Marco Mencarelli si sono così qualificate alle semifinali e sono già certe che sabato affronteranno la perdente dello scontro diretto tra, che domani si contenderanno il primato nella Pool II. C’è stato qualche cambio ...

