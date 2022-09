VIDEO Remco Evenepoel | la caduta in discesa alla Vuelta | scivolata senza conseguenze

Eurosport_IT : Remco va giù ?????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta | #Evenepoel - PritoniMarco : #eurosportciclismo Ciao, riguardando il video della caduta di Remco, la telecamera fa un movimento molto strano. Po… - Salvato43676072 : RT @Eurosport_IT: SHOW PAZZESCO DI REMCO! ?????? Evenepoel vince la crono di Alicante dando 48'' a Roglic e 1'51'' a Enric Mas ???? #Eurosport… - gofla8 : RT @Eurosport_IT: SHOW PAZZESCO DI REMCO! ?????? Evenepoel vince la crono di Alicante dando 48'' a Roglic e 1'51'' a Enric Mas ???? #Eurosport… - Eurosport_IT : SHOW PAZZESCO DI REMCO! ?????? Evenepoel vince la crono di Alicante dando 48'' a Roglic e 1'51'' a Enric Mas ????… -

Eurosport IT

...allunga Da segnalare naturalmente anche una importante notizia che riguarda la maglia rossa...serio per il belga (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMINGE TV, ...di A Ruota Libera con il commento di Roberto Cicchinè https://www.youtube.com/watchv=... Tadej Pogacar eEvenepoel solo per citarne alcuni). Le tappe: 1° settembre Portofino - La Spezia ... Vuelta di Spagna - Remco Evenepoel si lamenta con la Giuria della Corsa: "La moto era troppo vicina" Carapaz was out of the general classification battle at the start of the stage but the Olympic champion dropped his breakaway companions with his attack with just under 2km remaining. The Ecuadorian ...Remco Evenepoel has crashed - hitting the deck quite hard - in the same way his team mate Julian Alaphilippe crashed out of the Vuelta yesterday ...