VIDEO – Milan, Vranckx arriva in clinica per le visite mediche | News (Di giovedì 1 settembre 2022) Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 che il Milan preleverà dal Wolfsburg, è arrivato da poco presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Il VIDEO del nostro inviato Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Aster, centrocampista belga classe 2002 che ilpreleverà dal Wolfsburg, èto da poco presso la'La Madonnina' dio per sostenere lecon il club rossonero. Ildel nostro inviato Stefano Bressi

AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - classcnbc : MILAN: ARRIVANO GLI YANKEES E LEBRON JAMES Gerry #Cardinale coinvolge i New York #Yankees e il fondo Main Street A… - classcnbc : REDBIRD COMPLETA L'ACQUISIZIONE DEL MILAN #RedBird annuncia il completamento dell'acquisizione del #Milan per 1,2m… - Milanista_Serio : RT @MartinSa1988: ?????????? #Milan - Le immagini di #Vranckx a La Madonnina per le visite mediche @calciomercatoit - RadioRossonera : Visite mediche per Aster #Vranckx: segui il suo primo giorno da giocatore del #Milan con Radio Rossonera! ???? -