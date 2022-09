VIDEO – Milan, idoneità sportiva per Dest. Ora la firma | News (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergiño Dest, terzino Destro statunitense che il Milan ha preso dal Barcellona, ha ottenuto l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Adesso la firma sul contratto a 'Casa Milan'. Nel VIDEO del nostro inviato ecco l'uscita dal centro medico Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergiño, terzinoro statunitense che ilha preso dal Barcellona, ha ottenuto l'al Centro Ambrosiano. Adesso lasul contratto a 'Casa'. Neldel nostro inviato ecco l'uscita dal centro medico

acmilan : #OnThisDay in 2003 ?? A young Brazilian made his #ACMilan debut. His name: ?????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 'È… - AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - yunus_inzaghi9 : RT @acmilan: #OnThisDay in 2003 ?? A young Brazilian made his #ACMilan debut. His name: ?????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 'È nata una st… - _doberman_9 : RT @acmilan: #OnThisDay in 2003 ?? A young Brazilian made his #ACMilan debut. His name: ?????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 'È nata una st… -