VIDEO – Dest arriva a Casa Milan per firmare il contratto | News (Di giovedì 1 settembre 2022) Giornata frenetica a Casa Milan quest'oggi. Dopo la firma del contratto di Aster Vranckx, arriva anche il nuovo terzino rossonero Sergino Dest. Ecco il VIDEO del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Giornata frenetica aquest'oggi. Dopo la firma deldi Aster Vranckx,anche il nuovo terzino rossonero Sergino. Ecco ildel nostro Stefano Bressi

AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - AntoVitiello : ?????? #Dest arrivato ora al centro Ambrosiano per i test d'idoneità, poi firma sul contratto con il #Milan - DAZN_IT : Sergiño #Dest è sbarcato a Milano ? Un ???? per un Milan sempre più ???? #Calciomercato #Milan - Angelredblack1 : RT @SempreMilanit: Anche per #Dest è il momento della firma #SempreMilan #Milan - triolo_daniele : RT @DAZN_IT: Sergiño #Dest è sbarcato a Milano ? Un ???? per un Milan sempre più ???? #Calciomercato #Milan -