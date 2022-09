Via al ’79 Festival del Cinema di Venezia: ecco i protagonisti e le novità. 5 i film italiani in corsa (Di giovedì 1 settembre 2022) di Maridì Vicedomini Al via la 79 edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia diretto da Alberto Barbera, che ha visto ieri sera sfilare sul red carpet del Palazzo del Cinema del Lido un parterre d’eccezione, tra star internazionali e super guest del mondo della politica mondiale come lady Hillary Clinton. Madrina di questa speciale stagione della kermesse Veneziana che compie 80 anni, essendo stata fondata nel lontano 1932, Rocio Munoz Morales, giovane artista madrilena che si è affermata come attrice in Italia qualche anno fa, debuttando nel film di Paolo Genovese “Immaturi-Il viaggio”, sul cui set avvenne l’incontro fatidico con “il bello del Cinema italiano” Raoul Bova, suo attuale compagno dal quale ha avuto due figlie : Luna e Alma. Più in forma che mai, la vulcanica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) di Maridì Vicedomini Al via la 79 edizione della Mostra d’Artetografica didiretto da Alberto Barbera, che ha visto ieri sera sfilare sul red carpet del Palazzo deldel Lido un parterre d’eccezione, tra star internazionali e super guest del mondo della politica mondiale come lady Hillary Clinton. Madrina di questa speciale stagione della kermessena che compie 80 anni, essendo stata fondata nel lontano 1932, Rocio Munoz Morales, giovane artista madrilena che si è affermata come attrice in Italia qualche anno fa, debuttando neldi Paolo Genovese “Immaturi-Il viaggio”, sul cui set avvenne l’incontro fatidico con “il bello delitaliano” Raoul Bova, suo attuale compagno dal quale ha avuto due figlie : Luna e Alma. Più in forma che mai, la vulcanica ...

