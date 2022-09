Vi ricordate di Nicolò Brigante? È stato uno dei tronisti più amati | ecco che fine ha fatto

il Democratico

Ma restando in casa Rai, vidello storico campione de L'Eredità , ovvero Massimo ... al pari forse diScalfi (campione di Caduta Libera); per quanto riguarda Cannoletta, è rimasto in ...Thomas Ceccon , Greg Paltrinieri , Benedetta Pilato ,Martinenghi , Margherita Panziera , ...Esattamente ventidue anni fa - Giochi di Sydney 2000 - l'ItalNuoto vinceva i primi ori ... Ricordate. Nicolò, figlio del leggendario Mike Bongiorno Ecco cosa fa oggi