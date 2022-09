Venezia 79, Zelensky irrompe alla Mostra del Cinema (Di giovedì 1 settembre 2022) Il leader dell’Ucraina è intervenuto nella serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia A mesi di distanza dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, Zelensky continua a farsi sentire. Il Presidente Ucraino è intervenuto nella serata inaugurale della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un video messaggio elencando la tragedia degli innocenti che ha martoriato il suo paese. “I nomi sono importanti: è la lunghissima lista dei minorenni uccisi fino ad oggi in Ucraina”. Volodymyr Zelensky ha poi definiti “macellai, terroristi, assassini”, parlando di “un orrore che non dura 120 minuti come un film, ma da 189 giorni. Non bisogna fare il gioco della Russia che vuole che ci si abitui, ci si rassegni alla ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il leader dell’Ucraina è intervenuto nella serata inaugurale delladeldiA mesi di distanza dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina,continua a farsi sentire. Il Presidente Ucraino è intervenuto nella serata inaugurale della 79esima edizione delladeldi. Un video messaggio elencando la tragedia degli innocenti che ha martoriato il suo paese. “I nomi sono importanti: è la lunghissima lista dei minorenni uccisi fino ad oggi in Ucraina”. Volodymyrha poi definiti “macellai, terroristi, assassini”, parlando di “un orrore che non dura 120 minuti come un film, ma da 189 giorni. Non bisogna fare il gioco della Russia che vuole che ci si abitui, ci si rassegni...

