Venezia 79 | “White Noise” e “Princess” aprono il Festival del Cinema

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 1 settembre 2022) Life&People.it La sezione Orizzonti della Mostra delsi è aperta con una pellicola italiana firmata da Roberto de Paolis, accolta con successo da pubblico e critica, inanellando una recensione positiva dietro l’altra; “” ha inaugurato79 portando in alto il nome del Nostro Paese. Merito di un tema, delicatissimo e ben trattato, e di una visione generale di un regista destinato a diventare punto di riferimento in ottica internazionale. Un ritratto d’immigrazione con il volto ipnotico di Glory Kevin In questo film il cineasta romano – alla sua seconda opera dopo “Cuori puri” (2017), presentato in un’altra sezione di alto profilo, la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes – affronta infatti una tematica attuale, l’immigrazione, mettendo al centro una giovanissima clandestina di nazionalità nigeriana, ...