Venezia 79, Princess di Roberto De Paolis è l’anti Pretty Woman: le protagoniste sono davvero ex prostitute clandestine dell’Ostiense (Di giovedì 1 settembre 2022) “30 euro bocca figa”. Il refrain per la giovane prostituta nigeriana chiamata Princess (Gloria Kevin), che batte i margini della strada nella lontana periferia di Roma verso il mare, è sempre lo stesso. I clienti si susseguono, giovani, vecchi, frettolosi, imbarazzati, violenti, ma tra loro il principe azzurro in forma di redenzione sembra non arrivare mai. Princess di Roberto De Paolis, sezione Orizzonti a Venezia 79, è una sorta di fiaba cupa e spoglia sul disumano degrado contemporaneo che accoppia migrazione incontrollata e ricattatoria, con la vendita a prezzi stracciati del proprio corpo e della propria sessualità. Non stiamo però parlando di un cinema che documenta il fatto reale, magari spiando la copula clandestina, oscurando targhe dei clienti, sfiorando la pelle delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “30 euro bocca figa”. Il refrain per la giovane prostituta nigeriana chiamata(Gloria Kevin), che batte i margini della strada nella lontana periferia di Roma verso il mare, è sempre lo stesso. I clienti si susseguono, giovani, vecchi, frettolosi, imbarazzati, violenti, ma tra loro il principe azzurro in forma di redenzione sembra non arrivare mai.diDe, sezione Orizzonti a79, è una sorta di fiaba cupa e spoglia sul disumano degrado contemporaneo che accoppia migrazione incontrollata e ricattatoria, con la vendita a prezzi stracciati del proprio corpo e della propria sessualità. Non stiamo però parlando di un cinema che documenta il fatto reale, magari spiando la copula clandestina, oscurando targhe dei clienti, sfiorando la pelle delle ...

stefanociavatta : Dalla foresta di Castel Fusano al Lido di Venezia, per non tornarci più. In bocca al lupo #Princess.… - luckyredfilm : 'Princess sono io, è anche la mia storia, quel che ho vissuto. Ho fatto questo film anche per rappresentare quel ch… - BestMovieItalia : Venezia 79, Princess: la video-intervista al regista Roberto De Paolis e ai protagonisti del film - - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Mostra Venezia. “Princess”, la storia di una schiava nigeriana in Italia che si riscatta, raccontata dal suo punto di vista… - Tassomtf : #venezia79 Recensioni giorno 1: #tar #whitenoise #princess #marciasuroma #aruotoko -