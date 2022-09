Venezia 79: il ritorno (a distanza) di Lars Von Trier dopo la diagnosi del Parkinson (Di giovedì 1 settembre 2022) «Adesso sto bene, a parte questo tremore che è difficile da combattere. Mi sento meglio, sono solo un po’ più stupido di prima». A tre settimane dalla dichiarazione della malattia che gli è stata diagnosticata, il regista danese si collega al Lido per presentare l’ultimo atto della serie The Kingdom - Il regno, che è un horror pieno di vita Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) «Adesso sto bene, a parte questo tremore che è difficile da combattere. Mi sento meglio, sono solo un po’ più stupido di prima». A tre settimane dalla dichiarazione della malattia che gli è stata diagnosticata, il regista danese si collega al Lido per presentare l’ultimo atto della serie The Kingdom - Il regno, che è un horror pieno di vita

chermaz : Top story: Museo Archeologico di Venezia on Instagram: '#canova200 Dopo il ritorno dell’ambasciatore da Costantin… - nuova_venezia : Ritorno a scuola, l’allarme dei sindacati: mancano tra i 150mila e i 200mila professori - nuova_venezia : Poliomielite, dal vaccino ai sintomi: il punto sulla situazione oggi in Italia. Cauda: 'Solo la vaccinazione di mas… - geolelevero : Alla mostra del cinema di Venezia, il regista irlandese Mark Cousins presenta il documentario 'Marcia su Roma' in c… - Laura_Blixen : A @dariofrance la #Francia ha conferito la Legion d'Onore prima o dopo che ha 'inviato' al #Louvre l''Uomo di Vitru… -