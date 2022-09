Venezia 79: I migliori look della prima serata della Mostra del Cinema (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via la 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2022, e al via il primo red carpet della stagione in cui celebrities ed influencer fanno sognare in meravigliosi look con abiti, preziosissimi accessori ed acconciature da premio. 79° Mostra del Cinema di Venezia: sensualità e trasparenze 79° Mostra del Cinema di Venezia: sensualità e trasparenzeVenezia è il primo appuntamento della stagione. Al termine di ogni estate, infatti, si immerge in un’atmosfera retrò, ove il Cinema diventa l’unico protagonista e gli addetti ai lavori (celebrities, brand, influencers) la cassa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via la 79° edizionedeldi2022, e al via il primo red carpetstagione in cui celebrities ed influencer fanno sognare in meravigliosicon abiti, preziosissimi accessori ed acconciature da premio. 79°deldi: sensualità e trasparenze 79°deldi: sensualità e trasparenzeè il primo appuntamentostagione. Al termine di ogni estate, infatti, si immerge in un’atmosfera retrò, ove ildiventa l’unico protagonista e gli addetti ai lavori (celebrities, brand, influencers) la cassa ...

gioalbarosa : @mariosalis @AlvisiConci Una sapiente promozione del suo spettacolo, con interessante risvolto economico anche per… - andres_venezia : @ScarpaRachele la verità è che con lei il PD solo perderà voti...come il mio per esempio Essere 'giovane' è una co… - Cosmopolitan_IT : Venezia 79: le immagini delle migliori acconciature e del make-up da sogno sul red carpet - giovother : RT @kindermaxxi: Vabbè, dato che non sto parlando d’altro tanto vale che apro il thread: i migliori e i peggiori look visti alla Mostra di… - GQitalia : Inizia la carrellata degli smoking con l'immancabile gara di papillon. Occhio ai colpi di scena ;) -