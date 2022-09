Venezia 2022, Rocio Munoz Morales: “Vorrei fosse una Mostra che faccia ripartire il cinema” – VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) “Mio padre è un sognatore ed ha vissuto tutte quelle vite che non ha potuto vivere grazie al cinema. Il cinema è così, riempie la vita di emozioni contrastanti e fa sognare. Anche io sono cresciuta credendo nei sogni, che vanno realizzati con fiducia e con coraggio. Io, se ci sono riuscita, lo devo a mia madre. Il cinema non è solo finzione, è soprattutto realtà. Ecco, rimaniamo affacciati sulla vita”. Lo ha detto l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, madrina della Mostra del cinema di Venezia, durante la cerimonia inaugurale della 79esima edizione. La madrina, che è anche la compagnia dell’attore Raoul Bova, durante il suo discorso si è rivolta direttamente ai suoi genitori presenti nella Sala Grande del Palazzo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Mio padre è un sognatore ed ha vissuto tutte quelle vite che non ha potuto vivere grazie al. Ilè così, riempie la vita di emozioni contrastanti e fa sognare. Anche io sono cresciuta credendo nei sogni, che vanno realizzati con fiducia e con coraggio. Io, se ci sono riuscita, lo devo a mia madre. Ilnon è solo finzione, è soprattutto realtà. Ecco, rimaniamo afti sulla vita”. Lo ha detto l’attrice spagnola, madrina delladeldi, durante la cerimonia inaugurale della 79esima edizione. La madrina, che è anche la compagnia dell’attore Raoul Bova, durante il suo discorso si è rivolta direttamente ai suoi genitori presenti nella Sala Grande del Palazzo del ...

