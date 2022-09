Venezia 2022 | Catherine Deneuve | “Io sexy? Ma quando mai”

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Io? Mamai”. Camicione over viola con bandiera ucraina appuntata, pantaloni neri e borsetta griffatissima da “sciura” di Piazza Duomo coordinata con le décolleté beige dal tacco basso, (tutto Roger Vivier):incontra la stampa per illustrare le proprie sensazioni nel ritirare il Leone d’Oro alla Carriera del Festival diil look è pratico. D’altro canto una diva del suo calibro può permettersi tutto. Anche l’assenza, in termini di qualsivoglia opinione su cinema e resto del mondo (bandierina ucraina d’ordinanza sul camicione ma niente commenti “altrimenti si fraintende”). E se in serata, nella Sala Grande del Lido, l’attrice che ha abitato con grazia i set di Bunuel e Truffaut, di Ferreri e Lelouch, di De Oliveira e Ozon, si è presentata con ...

Roma, 1 set. (askanews) - Sbarca per la prima volta al Lido di Venezia l''Indie Jungle Fest', rassegna che porta per la prima volta al Lido ...Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina nell'ambito della 79esima Mostra del Cinema di Venezia in cui è stata presentata la nuova ...