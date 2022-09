Vela – Niente vento, flotte a terra: a Salerno gli skipper diventano turisti (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nulla di fatto per la prima giornata dei Campionati italiani giovanili in singolo sul lungomare di Salerno. Il vento grande assente e, dopo una nottata e una mattinata caratterizzata dalla pioggia, le flotte di Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil sono rimaste a terra. Alle 15 il segnale della giuria che ha rimandato tutti in albergo o per le vie di Salerno aspettando le gare di domani. Cinquecento gli atleti iscritti per la seconda parte della settimana velica salernitana. La prima caratterizzata da Coppa PrimaVela, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff per gli atleti delle fasce d’età 9-17 anni; la seconda, che doveva cominciare oggi con la fascia di età 12-19 anni. Niente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nulla di fatto per la prima giornata dei Campionati italiani giovanili in singolo sul lungomare di. Ilgrande assente e, dopo una nottata e una mattinata caratterizzata dalla pioggia, ledi Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil sono rimaste a. Alle 15 il segnale della giuria che ha rimandato tutti in albergo o per le vie diaspettando le gare di domani. Cinquecento gli atleti iscritti per la seconda parte della settimana velica salernitana. La prima caratterizzata da Coppa Prima, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff per gli atleti delle fasce d’età 9-17 anni; la seconda, che doveva cominciare oggi con la fascia di età 12-19 anni....

