“Vedi Napoli e poi… torni”: tutti i protagonisti della rassegna “La musica che gira intorno” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un week end ricco di musica per la rassegna itinerante “La musica che gira intorno” che fa parte delle tre linee del progetto turistico-culturale “Vedi Napoli e poi… torni” finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 – Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. A cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica a Peppe Barra e a Dj Uncino, “La musica che gira intorno” propone il settimo e l’ottavo appuntamento con doppi concerti ricchi di artisti e dal sound diversificato.Sempre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Un week end ricco diper laitinerante “Lache” che fa parte delle tre linee del progetto turistico-culturale “” finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 – Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di. A cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica a Peppe Barra e a Dj Uncino, “Lache” propone il settimo e l’ottavo appuntamento con doppi concerti ricchi di artisti e dal sound diversificato.Sempre ...

fran20042007 : @ParticipioPart Quando si è fatta una seria programmazione anche il Sud ha vinto, vedi Roma, Lazio e Napoli. Il pro… - Adoir8_ : riesce ad andare in profondità superando il difensore e la cosa divertente (vedi Napoli Sassuolo di fine anno scors… - gazzettanapoli : Penultimo week end con gli appuntamenti proposti da “Vedi Napoli e poi… torni”, progetto sostenuto dalla Regione Ca… - AttilioScalesse : @edtriple70 Caro mio, se tu ti affidi ai commenti di persone che di calcio non vivono e di giornalisti che devono v… - LORENZINHO83 : @Torrenapoli1 @MattBest__ @Torrenapoli1 A stò punto non la chiamerei coincidenza fortunata è che NON VOGLIONO CEDER… -