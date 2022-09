Valentina Nappi: “Dio, Patria, Famiglia’ ma sono divorziati, evasori fiscali e cattolici col cu*o degli altri” (Di giovedì 1 settembre 2022) La campagna elettorale in corso non si combatte solo tra leader di partito: molto si fa anche al di fuori dei confini strettamente politici, per così dire, specie quando il dibattito si accende per mano di personaggi dello spettacolo o influencer. Questa volta a dire la sua è stata la pornostar Valentina Nappi, che sui social di certo non le ha mai mandate a dire. Nota soprattutto per le sue uscite dissacranti e contrarie a ogni forma di “politicamente corretto”, l’attrice hard è oggi intervenuta esprimendo il proprio parere sulle elezioni del prossimo 25 settembre. Nello specifico, Valentina Nappi si è espressa in modo neanche troppo velatamente critico verso certi valori promossi dal Centrodestra che, a suo dire, poco rispondono alla realtà dei fatti. “Dio, Patria, Famiglia” ma sono ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) La campagna elettorale in corso non si combatte solo tra leader di partito: molto si fa anche al di fuori dei confini strettamente politici, per così dire, specie quando il dibattito si accende per mano di personaggi dello spettacolo o influencer. Questa volta a dire la sua è stata la pornostar, che sui social di certo non le ha mai mandate a dire. Nota soprattutto per le sue uscite dissacranti e contrarie a ogni forma di “politicamente corretto”, l’attrice hard è oggi intervenuta esprimendo il proprio parere sulle elezioni del prossimo 25 settembre. Nello specifico,si è espressa in modo neanche troppo velatamente critico verso certi valori promossi dal Centrodestra che, a suo dire, poco rispondono alla realtà dei fatti. “Dio,, Famiglia” ma...

