Valencia, trovato il sostituto di Soler: è un prodotto del Barcellona (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuova arrivo in casa Valencia. Si tratta di Ilaix Moriba, giovane talento scuola Barcellona. Il giocatore sarà in prestito dal Lipsia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuova arrivo in casa. Si tratta di Ilaix Moriba, giovane talento scuola. Il giocatore sarà in prestito dal Lipsia...

finoallafine_FJ : @pax731 @Skysurfer72 Stava per andare al Valencia ma non si è trovato l’accordo, se il Liverpool l’avesse voluto a… - Jeky655321 : non ho capito una cosa: il Valencia ha trovato i soldi per Cavani? però da noi volevano Arthur in beneficienza - SciabolataFFP : Cavani nuovo rinforzo del Valencia di Gattuso. Speriamo sia davvero d'aiuto a Ringhio! Gattuso che, tra l'altro,… - MauS0303 : @mm_nurita Barcellona ha un altro ritmo,,,Madrid piu armonioso, mi sono davvero trovato bene...Valencia nn molto ,… - samcro0501 : RT @MatthijsPog: ??? Accordo trovato tra Arthur e il Valencia, finisce il suo capitolo alla Juventus. La Juventus contribuirà 1M sull'ingagg… -