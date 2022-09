Usa: ok California a legge da 54 mld contro climate change (Di giovedì 1 settembre 2022) La California ha approvato una serie di leggi a difesa del clima, compresa una da 54 miliardi che consente di evitare la chiusura di una centrale nucleare, rafforza le restrizioni alle trivellazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Laha approvato una serie di leggi a difesa del clima, compresa una da 54 miliardi che consente di evitare la chiusura di una centrale nucleare, rafforza le restrizioni alle trivellazioni ...

