Usa | agente uccide un afroamericano disarmato nel suo letto | le immagini della bodycam – Il video

(Di giovedì 1 settembre 2022) Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito sulla police brutality, l’abuso di forza da parte degli agenti di polizia. Nella notte tra martedì e mercoledì, a Columbus, in Ohio, unha ucciso un ragazzomentre era nel suo. La vittima è Donovan Lewis, 20 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 2 del mattino in un condominio di Columbus, dove gli agenti stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di un’arma da fuoco. A mostrare l’esatta dinamica dell’accaduto è il filmatobody cam degli agenti, rilasciato proprio nelle scorse ore dal dipartimento di polizia. August 31, 2022 La dinamica L’che ha sparato e ucciso Lewis si chiama Ricky Anderson, fa parte dell’unità cinofila e lavora da 30 anni nel ...