Usa | agente uccide afroamericano disarmato nel suo letto Video choc in Ohio registrato dalla body-cam del poliziotto

(Di giovedì 1 settembre 2022) La polizia di Columbus,, ha diffuso ildellacam di undi polizia che mostra il momento in cui un altrospara eun, mentre era sdraiato nel suo. Donovan Lewis, 20 anni, è morto martedì dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco dall’di polizia di Columbus Ricky Anderson, un trentenne assegnato alla divisione K9. L’è attualmente in congedo. La sparatoria è avvenuta intorno alle 2 del mattino di martedì in un condominio dove agenti in uniforme stavano dando esecuzione a un mandato di cattura per violenza domestica, aggressione e uso improprio di arma da fuoco, ha detto il capo della polizia in conferenza stampa. Un ...

Un agente di polizia ha sparato e ucciso un 20enne afroamericano a Columbus, negli Usa. La scena è stata ripresa dalle telecamere in dotazioni agli agenti. Un colpo di pistola esploso da uno degli age ...Indagine in corso; al vaglio degli inquirenti le bodycam dei poliziotti intervenuti in un appartamento di Columbus, in Ohio ...