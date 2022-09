Us Open, Kyrgios sente odore di marijuana e si lamenta con l’arbitro: «Puoi ricordare che non si fa?» (Di giovedì 1 settembre 2022) Nick Kyrgios fa ancora parlare di sé. Ieri, impegnato nel terzo turno degli Us Open, il tennista si è lamentato con l’arbitro di sedia durante il match contro Bonzi per un odore di marijuana proveniente dagli spalti. Ha chiesto all’arbitro di ricordare al pubblico che non è permesso. “Ma questo è odore di marijuana, Puoi ricordare che non si fa? Quando gli atleti corrono da un lato all’altro e hanno l’asma, probabilmente non è l’ideale’. l’arbitro ha cercato di spiegargli che forse quello che sentiva erano gli odori provenienti dalle cucine, ma l’australiano ha insistito. “Non mi lamenterei degli odori del cibo. Questa è marijuana”. Così, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Nickfa ancora parlare di sé. Ieri, impegnato nel terzo turno degli Us, il tennista si èto condi sedia durante il match contro Bonzi per undiproveniente dagli spalti. Ha chiesto aldial pubblico che non è permesso. “Ma questo èdiche non si fa? Quando gli atleti corrono da un lato all’altro e hanno l’asma, probabilmente non è l’ideale’.ha cercato di spiegargli che forse quello che sentiva erano gli odori provenienti dalle cucine, ma l’australiano ha insistito. “Non mi lamenterei degli odori del cibo. Questa è”. Così, ...

napolista : Us Open, #Kyrgios sente odore di marijuana e si lamenta con l’arbitro: «Puoi ricordare che non si fa?» L’australia… - VELOSPORT1960 : - sportface2016 : #USOpen2022, #Kyrgios litiga con il pubblico: 'Qualcuno fuma marijuana' - Eurosport_IT : Kyrgios colpisce e Bonzi risponde! Che partita tra i due, rivivi gli highlights in soli 3' ???? #EurosportTENNIS |… - Gazzetta_it : Odore di marijuana in campo, Kyrgios all’arbitro “Puoi ricordare che non si fa?” #UsOpen -