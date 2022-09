US Open, bilancio positivo per l’Italia del Tennis maschile (Di giovedì 1 settembre 2022) Termina con un en plein quasi totale il primo turno in questa edizione del torneo di Tennis US Open per i nostri italiani del circuito maschile. Passano al secondo turno Berrettini, Musetti, Sinner e Fognini. Unico elminato Sonego che continua nel suo periodo buio. Sorprendete colpo di coda dato dall’infinito Fognini che sotto di due set contro Aslan Karatsev vince i successivi tre e si aggiudica un match nel quale partiva sfavorito e che sembrava dover seguire il solito copione di un Fognini in difficoltà, sia fisica che tecnica, ed incapace di volgere a sè l’inerzia della partita. Così non è stato. Il ligure ha reagito come raramente si è visto negli ultimi tempi ed ha annullato il russo nei successivi tre set chiudendo con un 1/6 – 5/7 – 6/4 – 6/1 – 6/4. Ora al secondo turno si trova di fronte uno scoglio che con con ogni ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 1 settembre 2022) Termina con un en plein quasi totale il primo turno in questa edizione del torneo diUSper i nostri italiani del circuito. Passano al secondo turno Berrettini, Musetti, Sinner e Fognini. Unico elminato Sonego che continua nel suo periodo buio. Sorprendete colpo di coda dato dall’infinito Fognini che sotto di due set contro Aslan Karatsev vince i successivi tre e si aggiudica un match nel quale partiva sfavorito e che sembrava dover seguire il solito copione di un Fognini in difficoltà, sia fisica che tecnica, ed incapace di volgere a sè l’inerzia della partita. Così non è stato. Il ligure ha reagito come raramente si è visto negli ultimi tempi ed ha annullato il russo nei successivi tre set chiudendo con un 1/6 – 5/7 – 6/4 – 6/1 – 6/4. Ora al secondo turno si trova di fronte uno scoglio che con con ogni ...

ImprontaEtica : Online il nuovo Bilancio sociale 2021 di @OpenGroupEu Un anno fatto di numeri buoni che raccontano un importante… - StadioSport : US Open 2022, il bilancio del primo turno: avanzano cinque azzurri: US Open 2022, plotone italiano dimezzato dopo l… - Nick_Italy_ : @monebanfi @Open_gol Sono un viaggiatore abituale ma anche un avido appassionato di aviazione. E' importante analiz… - monebanfi : @Nick_Italy_ @Open_gol In questo momento, Air France sta andando molto bene. Gli ultimi risultati di bilancio sono… - GeorgeSpalluto : Sesto 5° set per Jannik Sinner in carriera: bilancio di 2-3 (1-1 agli Us Open). Per Altmaier è il 1° in assoluto #USOpen -