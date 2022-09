US Open 2022, il tabellone di Jannik Sinner. Diverse insidie prima della minaccia spagnola (Di giovedì 1 settembre 2022) Obiettivo seconda settimana nel mirino. Jannik Sinner ha centrato l’accesso al terzo dello US Open 2022 e punta a raggiungere gli ottavi di finale come già fatto nella passata stagione. Non sarà comunque un compito semplice, visto che già dalla prossima partita le insidie non mancheranno e aumenteranno sempre di più se il cammino dell’azzurro in quel di New York proseguirà. Nel terzo turno, infatti, Sinner affronterà il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’americano Brandon Nakashima. Sicuramente un impegno da non sottovalutare per la testa di serie numero undici, che comunque in ogni caso partirà con i favori del pronostico qualsiasi sarà il prossimo avversario. US Open 2022: Jannik Sinner non ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Obiettivo seconda settimana nel mirino.ha centrato l’accesso al terzo dello USe punta a raggiungere gli ottavi di finale come già fatto nella passata stagione. Non sarà comunque un compito semplice, visto che già dalla prossima partita lenon mancheranno e aumenteranno sempre di più se il cammino dell’azzurro in quel di New York proseguirà. Nel terzo turno, infatti,affronterà il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’americano Brandon Nakashima. Sicuramente un impegno da non sottovalutare per la testa di serie numero undici, che comunque in ogni caso partirà con i favori del pronostico qualsiasi sarà il prossimo avversario. USnon ...

