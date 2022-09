Uomini e Donne gossip, uno dei nuovi tronisti sta mentendo? La segnalazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Non sono passate neanche ventiquattro ore dall’annuncio del nome nome del nuovo tronista di Uomini e Donne, Federico Dainese, che già è emersa la prima segnalazione su di lui. A riportarla su Instagram è stata l’informatissima blogger Deianira Marzano, secondo le cui fonti il bel Federico probabilmente avrebbe mentito alla redazione in merito alla conoscenza con una dama del trono over. Uomini e Donne news, tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. I due nuovi tronisti Uomini hanno davvero poco in comune, se non il nome e il fatto di avere delle carriere ben avviate Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 settembre 2022) Non sono passate neanche ventiquattro ore dall’annuncio del nome nome del nuovo tronista di, Federico Dainese, che già è emersa la primasu di lui. A riportarla su Instagram è stata l’informatissima blogger Deianira Marzano, secondo le cui fonti il bel Federico probabilmente avrebbe mentito alla redazione in merito alla conoscenza con una dama del trono over.news, tutto suiFederico D. e Federico N. I duehanno davvero poco in comune, se non il nome e il fatto di avere delle carriere ben avviatee ...

