Unci Agroalimentare | Scognamiglio | “Valorizzazione dei prodotti tipici è priorità”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Nell’ambito della manifestazione GustArte Durazzano 2022, è prevista la partecipazione dial talk show dedicato all’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA, organizzato dal Consorzio dell’olio Extra Vergine d’Oliva dei Monti Tifatini – il Cervo d’Oro, che si terrà sabato 3 settembre, presso Palazzo Cice, a Durazzano (Benevento), alle 19,30, al quale saranno presenti diversi rappresentanti del mondo scientifico, produttivo ed istituzionale. In qualità di Presidente nazionale dell’Associazione di categoria della cooperazione agrolimentare, Gennaro, terrà un intervento sull’importanza e sulla necessità di valorizzare ilocali per la loro unicità e qualità, caratteristiche che li contraddistinguono da altre tipologie di ...

arianonews : Unci Agroalimentare, Scognamiglio:”valorizzazione prodotti tipici locali priorità per sviluppo e sostenibilità aree… -

Ariano News

(Unione nazionale cooperative italiane - Agro Alimentare) annuncia i nuovi provvedimenti di sostegno alle attività del settore pesca e dell'acquacoltura che stanno vivendo una ...A sostenerlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di, dopo la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ... Unci Agroalimentare, Scognamiglio:"valorizzazione prodotti tipici locali priorità per sviluppo e sostenibilità aree interne" La manifestazione di piazza Spose dei Marinai sarà l’occasione per stare insieme, divertirsi ma anche per affrontare i tanti problemi del settore ittico ...L'associazione Tra il Cielo e il Mare torna in piazza Spose dei Marinai con la due giorni dedicata a "Pescatori Protagonisti" ...