Un'altra morte sospetta. Cade dalla finestra il presidente di Lukoil (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora costernazione nel mondo dell'energia in Russia. Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, petrolifera statale russa, è morto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale di Mosca. In un comunicato ufficiale, Lukoil ha riferito che il loro presidente del Consiglio di amministrazione e vicepresidente è morto "dopo una grave malattia". Secondo le spiegazioni della polizia, riprese dal sito RBC, Maganov è precipitato da una finestra al sesto piano del Central Clinical Hospital nella capitale russa. L'ospedale avrebbe confermato all'agenzia Ria il decesso, senza però precisare le circostanze di quanto accaduto. Per l'agenzia di notizie Mash "Ravil Maganov è caduto nel vuoto dal sesto piano del Central Clinical Hospital

