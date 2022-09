Una petroliera si incaglia nel Canale di Suez | rischiato il blocco degli scambi commerciali

(Di giovedì 1 settembre 2022) LaAffinity V ha bloccato ildi, facendo tornare alla memoria quanto accaduto a inizio 2021 con ilche provocò diversi danni economici. Per ...

Clarembaldo : RT @agambella: Il canale di Suez ha ripreso la regolare attività dopo un alcune ore di fermo a causa di una petroliera che ne bloccava il t… - TorciaPolitica : RT @agambella: Il canale di Suez ha ripreso la regolare attività dopo un alcune ore di fermo a causa di una petroliera che ne bloccava il t… - ship2shore_it : Una petroliera alla deriva blocca il Canale di Suez, ma solo per poche ore - rossanap313 : RT @GeopoliticalCen: Interrotta la navigazione nel Canale di Suez. Una petroliera si è incagliata. - Andreacocco87 : RT @GeopoliticalCen: Interrotta la navigazione nel Canale di Suez. Una petroliera si è incagliata. -

Secondo il sito specializzato Vessel Finder, lasi sta ora dirigendo verso il porto saudita di Yanbu. È la prima volta chenave blocca il canale strategico dall'incidente causato dalla ...ha bloccato il Canale di Suez, facendo temere un'interruzione del traffico marittimo simile a quella causata dall'analogo incidente avvenuto all'inizio del 2021, quando il 'tappo' ..."Il traffico è stato ripristinato e la petroliera Affinity V è stata rimessa a galla con successo" poco dopo la mezzanotte, ha annunciato la Sca, aggiungendo che sono intervenuti i "servizi di soccors ...Mercoledì il canale di Suez, in Egitto, è rimasto bloccato per diverse ore perché una nave petroliera si era incagliata vicino al punto in cui si era già ...