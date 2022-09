Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 3 al 9 settembre 2022: la metamorfosi di Niko (Di giovedì 1 settembre 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa. Le famiglie sono ancora scosse per quanto accaduto, e i Bruni vivono ore di apprensione in ospedale. Intanto Niko subisce una metamorfosi e assume atteggiamenti duri con Micaela, pur di tutelare suo figlio. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 3 al 9 settembre 2022 Tutti appaiono ancora scossi per gli ultimi eventi che hanno segnato le loro vite, e Niko appare più determinato che mai nell’impedire a Jimmy nuove sofferenze. Proprio per portare a termine questo suo ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledi Unaldal 3 al 9ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa. Le famiglie sono ancora scosse per quanto accaduto, e i Bruni vivono ore di apprensione in ospedale. Intantosubisce unae assume atteggiamenti duri con Micaela, pur di tutelare suo figlio. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 3 al 9Tutti appaiono ancora scossi per gli ultimi eventi che hanno segnato le loro vite, eappare più determinato che mai nell’impedire a Jimmy nuove sofferenze. Proprio per portare a termine questo suo ...

