Un altro domani, anticipazioni: scintille tra Carmen e Patricia (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra Carmen e Patricia, grandi protagoniste di Un altro domani, durante le prossime puntate, esploderà lo scontro. Le due donne, che al momento stanno portando avanti una sorta di tacita tregua per il bene sia della famiglia sia della fabbrica, presto si ritroveranno nuovamente l'una contro l'altra e Patricia arriverà a compiere un gesto clamoroso. Questa storyline, come svelano gli spoiler della soap opera di Canale 5, si svilupperà quando la Godoy riuscirà a manipolare Francisco e lo convincerà a concedersi un periodo di riposo dal lavoro. La dark lady, inoltre, si farà intestare le quote di Carmen, un'abile mossa per diventare azionista di maggioranza dell'azienda. La giovane Villanueva, però, quando apprenderà da suo padre la novità, andrà in escandescenze e ribadirà al genitore ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra, grandi protagoniste di Un, durante le prossime puntate, esploderà lo scontro. Le due donne, che al momento stanno portando avanti una sorta di tacita tregua per il bene sia della famiglia sia della fabbrica, presto si ritroveranno nuovamente l'una contro l'altra earriverà a compiere un gesto clamoroso. Questa storyline, come svelano gli spoiler della soap opera di Canale 5, si svilupperà quando la Godoy riuscirà a manipolare Francisco e lo convincerà a concedersi un periodo di riposo dal lavoro. La dark lady, inoltre, si farà intestare le quote di, un'abile mossa per diventare azionista di maggioranza dell'azienda. La giovane Villanueva, però, quando apprenderà da suo padre la novità, andrà in escandescenze e ribadirà al genitore ...

