Ultim’ora Cristiano Ronaldo | nuova proposta di Mendes al Napoli | la formula dell’affare

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo le ultime notizie, l’arrivo dinelsembrerebbe ora una possibilità quasi concreta. Giunti ormai allo scadere del tempo, vista la data di oggi come termine ultimo per chiudere la trattativa, non è ancora tramonata la pista azzurra per il portoghese, come riportato anche dal quotidiano Marca. Non molla infatti Jorge, deciso fino all’ultimo per la conclusione degli accordi, pronto a tentare tutto per ottenere un esito positivo in giornata. Margini decisamente positivi quindi per l’arrivo ditra gli azzurri, con prestito secco per una stagione. Non rientrerà tuttavia nell’affare Victor Osimhen, nonostante fosse inizialmente previsto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, De Laurentiis avrebbe infatti proposto arichieste da ...