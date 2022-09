Ultime Notizie – West Nile | in Italia 386 casi e 22 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Continua crescere il numero dinell’uomo di infezione davirus nell’ultima settimana di sorveglianza. Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità, dall’inizio di giugno 2022 sono 386 iconfermati (erano 301 nell’ultimo bollettino) in, mentre sono 22 i decessi notificati: 13 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 in Lombardia e 2 in Emilia- Romagna. Sul totale dei, 192 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (23 in Piemonte, 14 in Lombardia, 100 in Veneto, 4 in Friuli-Venezia Giulia, 46 in Emilia- Romagna, 3 in Toscana, 2 in Sardegna), 61identificati in donatori di sangue (6 Piemonte, 17 Lombardia, 24 Veneto, 13 Emilia-Romagna, 1 non indicato), 127di febbre (1 Piemonte, 9 Lombardia, 106 Veneto, 8 ...