Ultime Notizie – TikTok e elezioni 2022 | la ‘carica’ dei politici sul social dei giovani – Video

Sono arrivati anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, e il Pd di Enrico Letta con un profilo di partito, dopo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda Oggi sono arrivati anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, e il Pd di Enrico Letta con un profilo di partito, dopo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. I politici hanno deciso che la campagna elettorale non può fare a meno di utilizzare TikTok. Vogliono allargare il loro pubblico e soprattutto vogliono raggiungere i giovani, che non trovano da nessuna altra parte. L'obiettivo è chiaro e condivisibile. Il problema è come tentano di raggiungerlo. TikTok, come qualsiasi altro canale di comunicazione, ha le sue regole, il suo linguaggio, i suoi codici. E i risultati passano da una conoscenza, anche solo ...

