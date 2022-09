Ultime Notizie – Spazio: Thales Alenia Space con Eutelsat, si potenzia connettività a banda larga in Europa (Di giovedì 1 settembre 2022) Thales Alenia Space sosterrà la fornitura di banda larga ad alta velocità in tutta Europa e di servizi di connettività, fornendo la soluzione SpaceGate al satellite Eutelsat Konnect Vhts. La joint venture fra Thales (67%) e Leonardo (33%) ha annunciato che ha già realizzato per Eutelsat il satellite digitale Eutelsat Konnect Vhts basato sulla piattaforma interamente elettrica Spacebus Neo, il cui lancio è previsto per il prossimo 6 settembre. La soluzione satellitare di accesso alla rete SpaceGate, progettata per i satelliti ad alta e altissima velocità, fornirà connettività a banda larga con la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)sosterrà la fornitura diad alta velocità in tuttae di servizi di, fornendo la soluzioneGate al satelliteKonnect Vhts. La joint venture fra(67%) e Leonardo (33%) ha annunciato che ha già realizzato peril satellite digitaleKonnect Vhts basato sulla piattaforma interamente elettricabus Neo, il cui lancio è previsto per il prossimo 6 settembre. La soluzione satellitare di accesso alla reteGate, progettata per i satelliti ad alta e altissima velocità, forniràcon la ...

