Ultime Notizie – Russia: "Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo" (Di giovedì 1 settembre 2022) La Russia cesserà di fornire petrolio e prodotti petroliferi ai paesi che imporranno un tetto al presso del petrolio russo. Lo ha detto il vice premier russo Alexander Novak, citato dall'agenzia stampa Tass. Secondo Novak, il 'price cap' è una "assoluta assurdità" che rischia di "destabilizzare" il mercato petrolifero. E' "irresponsabile" rinunciare del tutto al gas russo. Ne è convinto il cancelliere tedesco Olaf Scholz che afferma: "Non credo sia responsabile farlo da soli". Tuttavia la Germania è preparata a gestire il fatto che la Russia possa chiudere da un momento all'altro i rubinetti del gas, ha precisato. "Anche se la situazione dovesse farsi davvero difficile, supereremo l'inverno", ha detto Scholz. Il colosso russo Gazprom, nel periodo gennaio-agosto, secondo i dati preliminari, ha ridotto ...

